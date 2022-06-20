Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле российских буровых вышек

Пострадавшие при ударе украинских военных по буровым установкам «Черноморнефтегаза» сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский, его слова приводят в Telegram-канале регионального Минздрава.

Он отметил, что большинство пострадавших получили ожоги. «Вылетела бригада санавиации, пациенты будут переведены в ожоговое отделение 6-й больницы скорой помощи Симферополя. Состояние средней степени тяжести», — пояснил Скорупский.

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Политика В Госдуме заявили, что атака ВСУ на буровые вышки «развязала России руки»

Напомним, что удар ВСУ был нанесён 20 июня. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате пострадали три человека, а ещё несколько рабочих пропали, их поиски ведутся. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия ответит на это в ближайшее время и что такие действия «развязывают руки» стране.