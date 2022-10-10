Стало известно о срочной встрече министров обороны НАТО

Представители министерств обороны со всего мира соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата «Рамштайн» на фоне череды ракетных ударов по Украине. Как сообщает «Лента.ру», газета The Washington Post отмечает, что встреча состоится на этой неделе, однако точный день неизвестен.

Контактную группу по обороне Украины будет возглавлять представитель из США. Кроме того, в ближайшее время должна пройти встреча министров обороны стран НАТО.

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Политика Нет света, воды и интернета. Какие ещё города на Украине кроме Киева подверглись ракетным ударам

Напомним, что о десятках ракет, прорвавших противовоздушную оборону Украины, заявило 10 октября оборонное ведомство этой страны. Украинские телеграм-каналы сообщают, что руководство ВСУ говорит как минимум о 75 ракетах, поразивших цели в различных городах. Российские каналы пишут минимум о 150 ракетах, запущенных этим утром по территории Украины.

В одном только Киеве наблюдатели насчитали порядка 10 ударов по различным целям.