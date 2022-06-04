Стало известно, почему новосибирского полицейского, случайно застрелившего парня, признали невиновным

В пользу правоохранителя сыграла запись с камеры видеонаблюдения, которая целиком запечатлела конфликт

4 июня 2022, 14:50, Никита Черников

Инспектора ДПС Александра Гусева, случайно застрелившего 19-летнего уроженца Азербайджана Векила Абдуллаева в Новосибирской области, признали невиновным, поскольку в его пользу свидетельствует запись с камеры видеонаблюдения. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Напомним, 28 мая 2021 года трое друзей гнали по трассе в Мошковском районе на тонированной иномарке. Их попытались остановить полицейские, но парни решили оторваться. В один момент погоня закончилась и во время задержания сотрудникам ДПС попытался помешать Векил Абдуллаев, который был в компании нарушителей. Инспектор Александр Гусев в итоге достал табельный пистолет и случайно выстрелил в голову парня, когда пытался его задержать. После инцидента полицейского поместили в СИЗО, но вскоре отпустили под подписку о невыезде. 25 мая 2022 года его признали невиновным, а дело в итоге прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Как отмечает издание, в его распоряжении оказалась запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлены события до потасовки. Как оказалось, тонированная Toyota и машина ДПС ехали на очень высокой скорости, что опровергает слова нарушителей о том, что они вовсе не убегали от полиции. Кроме того, на кадры попал и сам момент разборок с правоохранителями.

На записи видно, как полицейские вели парня, заломив ему руки за спину, после чего в кадре появляется ещё один парень — Векил Абдуллаев — и пытается схватить инспектора. Тот отбивается, бьёт его рукой по лицу, затем ногой и достаёт пистолет, а затем, пытаясь скрутить нападавшего, случайно нажимает на спусковой крючок у капота служебного автомобиля.

«За секунду до того как старший лейтенант врезал нарушителю по лицу — тот тянулся к его кобуре. Пистолет тогда ещё находился внутри. Ну представьте себе: двое полицейских, трое нарушителей, которые сопротивляются. И один тянет руки к оружию. Понятно, что оставаться нежными сотрудники не могли», — пишет «КП-Новосибирск».

Видео: «КП-Новосибирск»

После инцидента Александра Гусева отправили в СИЗО. В дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин и вскоре 38-летнего инспектора из изолятора отпустили, а молодых людей, напротив, туда отправили. При этом один зритель, когда увидел задержанных, — отправился в полицию, так как узнал в одном из них — Руслане Курбанове — человека, который с собственным братом избил его за полгода до этого в Новосибирске за замечание на то, что тот припарковался на газоне. Найти только тогда злоумышленника полицейским не удалось, зато уже в этот раз на него «повесили» ещё одну статью.

На суде против друзей Векила Абдуллаева дал показания напарник Александра Гусева. По его словам, выстрел спровоцировал «оператор» Илькин Исмаилов.

«Абдуллаев сильно приблизился к Гусеву, Гусев его оттолкнул. Абдуллаев, видать, хотел схватить за кобуру. Гусев переключился на Абдуллаева для его задержания, тот дотронулся до его огнестрельного оружия. Гусев привёл пистолет в боевую готовность, поставил на предохранитель. Гусев положил его на капот левой рукой, а правой держал пистолет. Исмаилов убрал телефон и накинулся сзади на сотрудника. В этот момент я услышал громкий хлопок», — рассказал инспектор.

Спустя год после происшествия, Илькина Исмаилова приговорил к одному году и пяти месяцам колонии. Столь «мягкий» приговор обусловлен тем, что он по большей части снимал конфликт, чем в нём участвовал. При этом суд счёл, что своё наказание он понёс, когда сидел в СИЗО, — после оглашение приговора его отпустили домой.

Руслану Курбанову дали четыре года и один месяц колонии-поселения, а его брата Туралу оштрафовали на 30 тысяч за избиение горожанина, но и это списали, зачтя пребывание в СИЗО. При этом прокуратура сочла приговор друзьям погибшего Абдуллаева слишком мягким, отмечает издание.

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