Стекло лопнуло в барнаульском автобусе во время движения

В автобусе № 57 утром 24 мая во время поездки лопнуло стекло. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось в 09:25 на светофоре во время движения на участке от остановки «Жилплощадка» в сторону моста. Пассажиры подумали, что кто-то выстрелил или что-то кинул в автобус.

При осмотре оказалось, что стекло треснуло, из-за того что автобус попал на кочку.

Ранее сообщалось, что два грузовика столкнулись на трассе Барнаул — Новосибирск в новоалтайском микрорайоне Токарево.