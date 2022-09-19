Столицу Казахстана Нур-Султан переименовали в Астану

С 19 сентября столица Казахстана снова называется Астана. Соответствующий указ опубликовала официальная газета «Казахстанская правда».

Также издание разместило закон о внесении изменений и дополнений в конституцию, одна из поправок которого также устанавливает новое название для главного города государства.

Telegram-канал «Лента дня» сообщает, что в городе уже меняют вывески и указатели.

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Политика Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану

Столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Соответствующий указ тогда подписал его преемник Касым-Жомарт Токаев, который сам выдвинул эту инициативу.

В сентябре 2022-го депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») предложили вернуть столице старое название. Они сочли неправильным давать столице имя Назарбаева ещё при его жизни, а также отметили, что народ так и не принял новое название города. Токаев, в свою очередь, поддержал предложение.