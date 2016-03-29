Стрельба произошла в туристическом центре американского Капитолия

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Выстрелы раздались накануне в центре по приему посетителей американского Капитолия, передает 29 марта "Интерфакс" со ссылкой на британский телеканал Skynews.

Согласно первоначальным данным, после стрельбы полиция перекрыла доступ в здание Капитолия.

Как сообщает "Эхо Москвы", в правоохранительных органах Вашингтона уже заявили, что случившееся не является терактом.

Отмечается, что некий мужчина пришел в центр посетителей Конгресса США и при досмотре достал оружие, направив его на сотрудников полиции.

В итоге полицейский выстрелил в подозреваемого. Также сообщается о раненой женщине, которая была очевидцем ЧП.

По имеющимся данным, сейчас виновник инцидента находится в больнице.