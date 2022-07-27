Студент решил сделать селфи у вертолета и остался без головы

В Греции студент лишился головы, когда пытался сделать селфи. Об этом сообщает The Mirror.

23-летний турист вернулся в Афины с вертолётной экскурсии на остров Миконос. Он вышел из воздушного судна и направился к хвосту, чтобы сфотографироваться, но винт ещё не успел остановиться до конца.

На глазах у других туристов молодой человек лишился головы.

Сотрудники полиции арестовали троих человек, включая пилота. Отмечается, что когда пассажир выходил из вертолёта, лопасти должны были прекратить движение.

Эксперты отметили, что у студента не было шансов выжить. Смерть наступила мгновенно.