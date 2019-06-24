Студентка из Вологды погибла, спасая троих тонущих детей

В Вологодской области погибла 19-летняя студентка Лиза Дружинина, которая помогла спасти тонущих детей, но сама не смогла выбраться на берег, сообщает телеканал "360".

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Как сообщили в региональном СК, студентка погибла на озере Кубенском. Очевидцы рассказали, что Лиза купалась с семьей знакомого. Когда она увидела, как в канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, бросилась спасать его.

Как сообщил МЧС знакомый Лизы, тогда едва не утонули трое несовершеннолетних. По его словам, трое детей его родственников – семилетний мальчик и девочки девяти и двенадцати лет – в какой-то момент стали уходить под воду.

Лиза и ее друг бросились их спасать. Дети выбрались, девушка погибла. Ее тело позднее нашли спасатели.

Дружинина училась на филологическом факультете Вологодского университета. В вузе сообщили, что студентку похоронили в Вельске Архангельской области. В память о ней в университете провели минуту молчания.