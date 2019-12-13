Студентка колледжа с ножом напала на преподавателя в Чебоксарах

Сообщается, что она наблюдалась у психиатра

13 декабря 2019, 21:05, Ирина Киселева

В Чебоксарском экономико-технологическом колледже студентка второго курса с ножом напала на преподавателя, сообщает портал pg21.ru.

По информации издания, девушка пришла в учебное заведение с маленькой сестрой. Металлодетектор на входе среагировал на нож, но вахтерша оставила это без внимания. 

Нападение произошло в рабочем кабинете преподавателя. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. До скорой она дошла самостоятельно и медики оказали ей первую помощь. 

По предварительным данным, напавшая находилась в академическом отпуске и состояла на учете у психиатра. 

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются мотивы и обстоятельства преступления. 

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