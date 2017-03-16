Студентов подозревают в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу

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Группу студентов заподозрили в Казахстане в убийстве 25-летнего чемпиона мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского, пишет "Интерфакс".

ЧП случилось в ночь на 14 марта в городе Кокшетау. Полиция уже задержала подозреваемых.

Следствие полагает, что между спортсменом и молодыми людьми случилась словесная перепалка, переросшая в драку. В результате, Галузинский скончался на месте ЧП от ножевого ранения.