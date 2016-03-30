Су-25, упавший в Приморье, разрушил два сарая

Фото: battlebrotherhood.ru

Самолет Су-25, потерпевший аварию в Черниговском районе Приморья в среду, 30 марта, упал в огород и разрушил два сарая, сообщает ТАСС.

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Происшествия Видео с места крушения Су-25 в Приморье появилось в интернете

Сообщается, что, падая, самолет задел и разрушил две хозяйственные постройки, они загорелись. Известно, что место падения находилось в десятках метров от жилых домов.

Как ранее сообщало ИА "Амител", самолет выполнял учебно-тренировочный полет и упал во время выполнения посадки на аэродром Черниговка Восточного военного округа. Пилот успел катапультироваться, его здоровье вне опасности. Жилые дома не повреждены в районе крушения. Известно, что полет выполнялся без боекомплекта.