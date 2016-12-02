Суд арестовал свыше 9 млрд рублей на российских счетах IKEA

Фото: ecomento.com

Краснинский суд Смоленской области арестовал более 9 миллиардов рублей на счетах корпорации IKEA в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Согласно постановлению судьи, арест наложили на деньги, которые находятся на счетах ООО "Икеа Мос" - российского представительства корпорации IKEA, занимающегося торговлей и недвижимостью, которые открыты в кредитных организациях, в пределах суммы иска - "9 миллиардов 345 миллионов 369 тысяч 577 рублей 50 копеек", уточняет агентство.

Отмечается, что таким образом суд удовлетворил требования бизнесмена Константина Пономарева о наложении обеспечительных мер. Агентство пишет, что он намерен взыскать 9,3 миллиарда рублей с компании "Икеа Мос" и Алексея Танько - поручителя "Икеа Мос" по обязательствам перед Пономаревым.

Также суд запретил инспекции ФНС №13 по Подмосковью вносить в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) любые записи, которые связаны с реорганизацией компании, в том числе о слиянии или присоединении.

Агентство пишет, что Пономарев ведет с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из--а аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. По заявлению компании против бизнесмена возбуждали пять уголовных дел, однако затем их закрывали за отсутствием события преступления.

В августе текущего года Краснинский суд взыскал с представительства IKEA в пользу бизнесмена 507 миллионов рублей неустойки из-за невыкупа дизельных генераторов.