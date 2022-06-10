Суд арестовал участок журналиста Невзорова* стоимостью 7,8 млн рублей
Арест наложили в рамках уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил РФ
Суд арестовал участок журналиста Александра Невзорова* под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге», — сказали в суде.
Уточняется, что арест наложен в рамках уголовного дела о дискредитации ВС РФ, которое возбудили в отношении журналиста 22 марта.
По данным правоохранителей, тележурналист, известный своими яркими критическими выступлениями, дважды нарушил один и тот же закон. Отмечается также, что основанием для уголовного дела стали его высказывания по поводу спецоперации на Украине.
* Признан в РФ СМИ-иноагентом