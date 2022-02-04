Суд арестовал жителя Омска, который избил младенца с инвалидностью

Суд заключил под стражу омича, обвиняемого в истязании девятимесячного ребёнка сожительницы, сообщает региональный Следком.

Следствие и суд мотивировали своё решение тем, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления, “вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей жестокости”. В правоохранительных и судебных органах считают, что подозреваемый, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда.

Напомним, 32-летний житель Омска избиениями наказывал девятимесячного пасынка-инвалида. Мать мальчика уехала в Нижневартовск для оформления документов и оставила троих детей дома со своим сожителем. Пока женщина отсутствовала, мужчина бил ребёнка руками по голове, брал его за ноги, переворачивал и тряс. После недели, проведённой в одном доме с отчимом, малыш угодил в больницу с тяжёлыми травмами.