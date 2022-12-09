Суд приговорил иноагента Яшина к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Мещанский районный суд приговорил к 8,5 годам колонии общего режима бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан Минюстом иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Как сообщает РБК, суд также запретил политику администрировать ресурсы в интернете в течение четырех лет.

По версии следствия Яшин в ходе прямого эфира на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами РФ» преступлений на Украине. В обвинительном заключении также указывалось, что экс-депутат «испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР».

В результате суд признал Яшина виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти»).