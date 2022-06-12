Судно, на котором находилось почти 16 тысяч овец, затонуло в Красном море

В порту Суакин на побережье Красного моря затонуло судно, на борту которого находилось почти 16 тысяч овец. Об этом сообщает Sky News Arabia.

«Судно BADR 1, на которое были погружены 15 800 овец для отправки в Саудовскую Аравию, затонуло у пристани», — сказано в сообщении.

Отмечается, что экипажу удалось спастись.

Предполагается, что причиной потопления стал перегруз. Изначально судно было рассчитано на 9 тысяч голов, а после модификации — на 12 тысяч.

Груз собирались отправить в Саудовскую Аравию в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения).

Власти порта предупредили о том, что из-за гибели скота существует угроза экологической безопасности.