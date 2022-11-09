Суровикин рассказал о потерях ВС РФ на херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении несут потери в 7-8 раз меньше, чем ВСУ. Как пишет РИА Новости, об этом заявил генерал армии Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны Сергею Шойгу.

«Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его атак в данном районе (на херсонском направлении, — прим. ред.) за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и миномётов», — заявил командующий войсками в зоне спецоперации на Украине.

Он отметил, что командование в первую очередь думает о «жизни каждого российского военнослужащего».

Суровикин подчеркнул, что противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи.