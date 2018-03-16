Год кролика

Свора собак напала на женщину с ребенком около детсада в Нижнем Тагиле

Собаки окружили женщину и ребенка, сначала они просто лаяли, потом напали

16 марта 2018, 14:52

Свора собак напала на женщину с четырехлетнем сыном по дороге в детский сад в Нижнем Тагиле. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Что делать, если на вас напала собака?

Что делать, если на вас напала собака?

Известно, что животные сначала окружили женщину и просто лаяли, а потом набросились на мать с ребенком.

Врачи диагностировали царапины на лице ребенка, а на голове у него вырван клок волос. Мама ребенка рассказала, что мальчик сильно испугался.

Если выяснится, что собаки бездомные, прокуратура проверит организацию своевременного отлова и содержания уличных животных в городе. Если же у псов найдутся хозяева, надзорное ведомство рассмотрит вопрос о подачи в суд иска с требованием выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда.

Две бойцовские собаки напали на 8-летнего мальчика под Челябинском

Две бойцовские собаки напали на 8-летнего мальчика под Челябинском

Комментарии
    Новости партнеров