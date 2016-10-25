Сына директора школы в Приморье подозревают в убийстве учительницы
19-летний злоумышленник признался, что задушил женщину и бросил ее тело в реку
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Сын директора школы в приморском селе Покровка подозревается в убийстве 26-летней учительницы, сообщает "Российская газета".
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в настоящее время 19-летний подозреваемый заключен под стражу. В СКР добавляют, что злоумышленник признался в содеянном, уточнив, что задушил женщину, а ее тело бросил в реку Полтавка.
Потерпевшая считалась пропавшей с 16 октября.
"В ходе проведения следственного эксперимента подозреваемый показал механизм своих действий на манекене, указал на место, где скинул тело в воду и где уничтожил вещи", - уточняют в СКР.
Также отмечается, что тело потерпевшей в настоящее не обнаружено.