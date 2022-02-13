Такой день. ДТП с погибшим под Барнаулом и 4757 новых случаев COVID на Алтае
О главных событиях Алтайского края за 13 февраля
13 февраля 2022, 19:57
4757 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Выздоровели 122 002 человека (+ 1542). Умерли 9096 человек (+19, все от коронавируса).
Серьёзное столкновение произошло на трассе Барнаул — Бийск, неподалёку от поворота на село Полковниково. По предварительной информации, 21-летняя девушка за рулём Lexus двигалась со стороны Бийска по направлению к Барнаулу, не учла дорожные и метеорологические условия, выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом.
В результате ДТП молодой человек — пассажир легкового автомобиля — скончался на месте происшествия, второй пассажир — 19-летний парень — был доставлен в больницу.
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