Такой день. ДТП с погибшим под Барнаулом и 4757 новых случаев COVID на Алтае

4757 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Выздоровели 122 002 человека (+ 1542). Умерли 9096 человек (+19, все от коронавируса).

Серьёзное столкновение произошло на трассе Барнаул — Бийск, неподалёку от поворота на село Полковниково. По предварительной информации, 21-летняя девушка за рулём Lexus двигалась со стороны Бийска по направлению к Барнаулу, не учла дорожные и метеорологические условия, выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом.

В результате ДТП молодой человек — пассажир легкового автомобиля — скончался на месте происшествия, второй пассажир — 19-летний парень — был доставлен в больницу.