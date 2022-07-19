Такой день. Открытие Шукшинского фестиваля и алтайские сельчане, жалующиеся на обработку полей химикатами

Жители нескольких сел из Алтайского края пожаловались на то, что их «травят с неба». Речь идет о полях рядом с поселком Королевский и Вылково Тюменцевского района. Люди уверяют, что после использования химикатов им нечем дышать, начинается кашель, а кожу «обдает химикатами». Сельчане боятся выпускать на улицу детей, чтобы не навредить их здоровью.

В администрации пояснили, что посевы подсолнечника неподалеку от Королёвки обрабатывают инсектицидами от всеядного вредителя лугового мотылька. Сам препарат «Эсперо» относится к третьему классу опасности, который мало опасен для человека.

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Общество Не бойтесь выпускать детей из дома. Власти Алтая ответили жителям, которых «травят с неба»

19 июля в Алтайском крае стартовал XXIV Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Впервые за три года с начала пандемии коронавируса главное культурное событие региона пройдет с концертами, красной ковровой дорожкой и гуляньями. На Алтай приехали звезды российского кино и литературы: актеры, режиссеры, критики и писатели.

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Культура С хлебом и солью. Как в Барнауле стартовали «Шукшинские дни на Алтае»

По традиции фестиваль начался у барнаульского памятника Василию Макаровичу на аллеи имени Шукшина. Позднее торжественная церемония открытия состоялась 19 июля в Алтайском театре драмы. Перед началом гости — писатели, актеры, режиссеры, продюсеры, жюри — прошли по красной дорожке, а после губернатор Виктор Томенко торжественно открыл серию мероприятий.