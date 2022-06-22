Такой день. Томенко в ЛНР и дата празднования Дня города в Барнауле

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа сотрудники ведомства проводят проверку из-за безвестного исчезновения двух 14-летних подростков на реке Чумыш в Целинном районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что 22 июня несколько детей купались в водоёме — в не оборудованном для этого месте около села Локоть. Пока они находились без присмотра взрослых, девочек унесло течением. Предположительно, они утонули.

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Происшествия Двоих детей унесло течением во время купания в реке Чумыш в Алтайском крае

22 июня — День памяти и скорби. Ровно 81 год назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней. В Барнауле на площади Победы в этот день прошла торжественная церемония возложения цветов: первые лица края и города, ветераны, силовые структуры, студенты почтили память воинов, павших в боях за Родину.

Вечером у Мемориала Славы состоялся концерт-реквием «Поклонимся великим тем годам...». Для жителей и гостей города выступил Барнаульский академический хор им. А.Б. Тарнецкого и симфонический оркестр. В финале концерта волонтёры, активисты и жители города в рамках акции «Свеча памяти» зажгли свечи в память обо всех погибших.

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Фоторепортажи Это нужно живым. В Барнауле почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Сегодня, 22 июня, состоялась официальная встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и руководителем администрации Славяносербского района ЛНР Сергеем Крамаренко. Как сообщает пресс-служба региона, вместе с ним в рабочей поездке приняли участие зампреды правительства Денис Губин и Александр Климин.

Рабочая поездка делегации от Алтайского края началась с Луганска. В администрации Луганской Народной Республики прошло подписание соглашения о сотрудничестве правительства Алтайского края и администрации Славяносербского района ЛНР — их подписали Томенко и Крамаренко. Документ предполагает сотрудничество, в том числе восстановление и развитие в Славяносербском районе коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.

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Политика Виктор Томенко подписал договор о сотрудничестве Алтайского края с районом ЛНР

Также в День памяти и скорби губернатор Виктор Томенко возложил цветы к памятнику «Комбат» в Луганской Народной Республике. Как сообщает пресс-служба правительства, в день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны делегация Алтайского края, глава администрации Славяносербского района ЛНР Сергей Крамаренко, российские военные и юнармейцы приняли участие в памятных мероприятиях на территории района.

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Общество Томенко возложил цветы к памятнику «Комбат» в ЛНР

Оргкомитет по подготовке мероприятий ко Дню города в Барнауле определился с датой проведения праздника — 3 сентября. Главными темами предстоящего праздника станут 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу почётного звания «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России.