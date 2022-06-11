Такой день. Жестокое избиение девочки в Алейске и барнаульские дома, которые могут снести из-за ЛЭП

Прокуратура Алтайского края сообщила о проверке из-за видео, на котором девушка-подросток избивает девочку. На кадрах неизвестная несовершеннолетняя избивает школьницу, предположительно, младше её, нанося удары руками и ногами, в том числе в область головы. Пострадавшая никак не защищается, просит прекратить и хочет извиниться за оскорбление, которое якобы высказала в сторону агрессора. Кроме того, на месте есть «оператор», который не пытается остановить происходящее.

Позднее стало известно, что следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю организовали процессуальную проверку из-за инцидента.

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Общество Ногами по голове. В Алейске девушка-подросток жестко избила девочку

В Барнауле снесут несколько десятков жилых домов, дач и коммерческих построек, которые расположены в садоводствах на Власихинской улице. Здания демонтируют из-за ЛЭП, которая проходит в этом районе, — территория попадает в охранную зону.

Линия электропередачи была построена ещё в 1973 году, однако специалисты «Алтайэнерго» обнаружили нарушения только сейчас. При этом сами участки у людей узаконены.

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Общество Несколько десятков домов, дач и других строений могут снести в Барнауле из-за ЛЭП

Дикие утки и ондатры живут на безымянном озере на улице Гущина в Барнауле. После того как его берега очистили от мусора, который набросали туда местные жители, водоём превратился в «сказочно красивое место», отмечают горожане. Дети, да и взрослые тоже, с умилением наблюдают за многочисленными семействами уток с птенцами, а из воды, не пугаясь людей, выныривают ондатры.