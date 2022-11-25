Таксист-десантник с Алтая выпрыгнул из багажника на ходу, спасаясь от мигрантов-похитителей

В Новосибирской области двое пассажиров-мигрантов приставили нож к горлу таксиста, связали, бросили в багажник и повезли в лес, однако мужчина развязал себе руки, изнутри открыл замок и выпрыгнул из машины на полном ходу. Об этом он рассказал «КП-Новосибирск».

Семья 52-летнего Геннадия, у которого пятеро детей, семь лет назад переехала в Новосибирск из Алтайского края, из села под Белокурихой. Вначале работал водителем автобуса, а потом перешёл в такси — платили больше.

Вечером 24 февраля 2022 года ему поступил заказ в аэропорт Толмачёво. В машину сели два молодых парня в медицинских масках.

«Мою голову прижали к подголовнику сзади, а к горлу приставили нож. Сказали, что убивать меня не будут — только заберут машину. Связали мне руки-ноги и закрыли глаза скотчем. Я ехал в багажнике связанный и думал о детях. Пытался прикинуть: меня или выкинут в лесу, где я замёрзну, или убьют. Потихоньку развязал руки, глаза и ноги. Оторвал обшивку багажника и нащупал тросик, который его открывает. Чувствовал — скорость около 60-70 километров в час, подумал о детях и сиганул. Мне повезло, что я служил в ВДВ», — рассказал мужчина.

Сибиряк сгруппировался и приземлился, вскочил и побежал во дворы. Нашёл ближайший подъезд, постучался в одну из квартир и рассказал о произошедшем.

Сотрудники полиции задержали белый автомобиль Hyundai Sonata, который мужчина арендовал для работы в такси. После этого поймали одного из подозреваемых, второй участник успел скрыться за границей — его обнаружили в Узбекистане, на днях местная полиция должна арестовать его для экстрадиции в Новосибирск.

Однако на этом история не закончилась — началась вторая глава. Местные чиновники из отдела попечительства администрации города начали приходить в семью Геннадия и проверять, в каких условиях проживают пятеро детей.

«Нас уже замучили проверками. Сегодня снова пришли — сфотографировать спальные места в очередной раз. Мы их не пустили. Постоянно снимают содержимое холодильника, хотя наши дети никогда не голодали. Даже опека говорит администрации: „Они непьющие, у них всё в порядке“. В этом месяце мы впервые получили пособия, раньше из-за отсутствия постоянной прописки в Новосибирске их не давали. Мы всё купим, если с ума не сойду от бесконечных проверок. Каждый месяц на комиссии звучат слова, что у нас могут забрать детей», — рассказала супруга мужчины Ирина.