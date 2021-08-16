Талибы взяли под охрану посольство РФ в Кабуле

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под охрану посольство России в Кабуле. Об этом рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире Первого канала.

"Мы с ними сегодня познакомились, произошла очень хорошая чёткая цивилизованная передача постов охраны от сотрудников афганских Национальных сил безопасности", – сказал дипломат.

По его словам, посольство работает в штатном режиме, предпосылок для сокращения числа дипломатов нет.

Ранее представитель политического офиса "Талибана" (запрещённая в России террористическая организация) заявил телеканалу Al-Jazeera TV, что война в Афганистане закончена. Президент страны бежал.