Таможенники в Шереметьево изъяли у пассажира партию iPhone X

Фото: justapple.by

Сотрудники таможни в Шереметьево изъяли партию смартфонов iPhone X, которые попытался провезти 38-летний россиянин. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу таможни.

Отмечается, что таможенники задержали одну из первых партий новых смартфонов компании Apple после официального старта продаж 3 ноября при таможенном контроле пассажирского рейса Дубай-Москва. Подчеркивается, что гражданин РФ пытался пронести через "зеленый коридор" 25 незадекларированных устройств.

Во время осмотра ручной клади таможенники нашли четыре iPhone X, а затем провели личный досмотр. В итоге еще 21 телефон был найден в карманах и рюкзаке, спрятанном под курткой. Пассажир отметил, что летал в Дубай для покупки недвижимости, а смартфоны приобрел для личного пользования.

В отношении него сотрудники таможни составили процессуальные документы. Задержанные гаджеты были помещены на временное хранение. Воспользоваться ими россиянин сможет после декларирования по установленной форме и с уплатой таможенных платежей, подчеркнули в пресс-службе.

Также в таможне отметили, что в действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения по статье "недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".