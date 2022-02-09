Тела двух подростков нашли в автомобиле спустя несколько дней после того, как они ушли из дома в Норильске

В Норильске обнаружили тела двух подростков, которые ушли из дома 6 февраля. 16-летнего молодого человека и 15-летнюю девушку нашли в салоне ВАЗ-21011.

По информации регионального СК, девушка жила с отцом, а молодой человек — с опекуном и бабушкой. После того как они ушли из дома, родственники не предпринимали попыток их найти.

8 февраля тела подростков обнаружили в салоне автомобиля ВАЗ-21011. При осмотре установлено, что в замке зажигания автомобиля находится ключ, бензина в баке нет, а на снегу есть следы выхлопа из трубы.

Исходя из этого следователи сделали предположение, что подростки могли умереть от отравления угарным газом.

СК организовал проверку по данному происшествию.