Тела трех человек нашли в квартире в центре Москвы

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Тела трех мужчина нашли в квартире в центре Москвы днем в субботу, 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СКР Юлию Иванову.

Уточняется, что тела обнаружили в квартире на Павелецкой площади. У погибших - молодых людей 27-ми, 28-ми и 29-ти лет - не нашли признаков насильственной смерти. По предварительной информации, они скончались от передозировки наркотиками.

Life добавляет, что в полицию с заявлением обратилась жительница Москвы, которая сообщила, что ее сын находится в квартире, однако не открывает дверь.

Следователи примут решение о возбуждении дела после доследственной проверки.