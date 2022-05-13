Телефонные мошенники украли у замглавы ФНС 1,2 млн рублей

Телефонные мошенники похитили у замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светланы Бондарчук 1,2 млн рублей. Как сообщает РЕН ТВ, опытному налоговику позвонили неизвестные, которые по стандартной схеме представились сотрудниками службы безопасности банка.

Аферисты заявили, что кто-то хочет украсть деньги с её счета и их нужно «спасти». Бондарчук поверила в опасность и перевела 1,2 млн рублей на указанный счёт, после чего неизвестные перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. Подробности происшествия выясняются.