Телеведущая Барановская попала под обстрел в центре Донецка

Российская телеведущая Юлия Барановская попала под обстрел в центре Донецка во время съемок проекта «Женщины Донбасса». Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу журналистки.

Барановская уже несколько раз после начала спецоперации посещала Донбасс для съемок проекта «Женщины Донбасса». Он включает в себя 30 историй различных женщин, которые оказались в условиях военного конфликта. Юлия признавалась, что видела очень много женщин с «железными» нервами, которые давно не боятся обстрелов и не обращают на них внимания.

Барановская также заявила, что много гуманитарной помощи не бывает и даже небольшие суммы и простые вещи могут оказать большую помощь. Гарантами того, что все собранные средства пойдут по назначению, выступают Фонд «Память поколений» и Общероссийский народный фронт, подчеркнула ведущая.