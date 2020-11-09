Телеведущий Александр Колтовой перед смертью увел самолет от жилых домов

Общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко считает, что телеведущий Александр Колтовой погиб из-за того, что попытался увести свой самолет от жилых домов. По мнению эксперта, именно поэтому судно "клюнуло" носом в землю, пишет "КП".

"Если бы он шел прямо, даже при жесткой посадке были бы шансы спастись. Даже сев в частном секторе, он мог выжить, но, возможно, убить людей", – сказал Кондратенко.

Напомним, что ведущий передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. По предварительным данным, вместе с ним на воздушном судне летела его супруга.