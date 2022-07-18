Телевизионная целительница Варвара выманила у барнаульской пенсионерки более 800 тысяч рублей

В Барнауле пенсионерка стала жертвой «целительницы» и ее помощников, пишет РЕН ТВ.

Женщина увидела по телевизору программу с целительницей по имени Варвара, которая рассказывала о способах лечения болезней, и решила обратиться к ней. Первые сеансы включали в себя дыхательную гимнастику и чтение молитв. Потом были поглощения негативной энергии за 10 тысяч рублей, услуга «Чаша» за 30 тысяч и «нити для притягивания ангелов» для нее и внучки за 110 тысяч.

Вскоре пенсионерка сообщила помощнику Варвары, что у нее закончились деньги. Мужчина ответил, что прерывать лечение нельзя, а также предложил оформить кредит. Женщина в итоге одолжила у банка почти 300 тысяч. После этого она заплатила почти 100 тысяч рублей за службу, которую, по словам помощников целительницы, провели в 33 храмах. Затем у горожанки выманили на лечение еще 140 тысяч.

Чтобы пенсионерка и дальше продолжала покупать сеансы, ей пообещали компенсацию в 996 тысяч рублей в случае, если она оплатит налог в размере 160 тысяч. Так она и поступила, сняв деньги со сберегательной книжки и одолжив еще 30 тысяч у знакомых. Однако компенсации жительница Барнаула не дождалась. Она связалась с помощником Варвары, который в ответ заявил, что для получения выплаты нужна еще страховка в размере 70 тысяч рублей. У пенсионерки при этом было только 60 тысяч, но злоумышленники согласились взять и эту сумму.

В итоге так и не получив обещанных денег, потерпевшая осознала, что ее обманули, посл чего обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 815 тысяч рублей.