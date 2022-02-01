Тело двухлетней девочки, пропавшей в Новгородской области, нашли волонтёры
Родителей ребёнка задержали по подозрению в убийстве
1 февраля 2022, 08:57
В Новгородской области нашли тело пропавшей несколько дней назад двухлетней девочки. Об этом сообщили волонтёры ПСО “Феникс” в социальных сетях.
Девочка погибла. Подробности происшествия не разглашаются.
Напомним, ранее по подозрению в убийстве задержали мать девочки и её сожителя. Правоохранители предположили, что они могли убить ребёнка и заявить в полицию о пропаже, чтобы отвести от себя подозрения.
Отмечается, что у женщины семеро детей, которых ранее уже изымали из семьи органы опеки. Также заведено дело о халатности сотрудников комитета образования администрации района.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
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