Тело двухлетней девочки, пропавшей в Новгородской области, нашли волонтёры

В Новгородской области нашли тело пропавшей несколько дней назад двухлетней девочки. Об этом сообщили волонтёры ПСО “Феникс” в социальных сетях.

Девочка погибла. Подробности происшествия не разглашаются.

Напомним, ранее по подозрению в убийстве задержали мать девочки и её сожителя. Правоохранители предположили, что они могли убить ребёнка и заявить в полицию о пропаже, чтобы отвести от себя подозрения.

Отмечается, что у женщины семеро детей, которых ранее уже изымали из семьи органы опеки. Также заведено дело о халатности сотрудников комитета образования администрации района.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.