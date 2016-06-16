Тело мальчика, на которого напал аллигатор, нашли в американском Орландо
Тело ребенка было обнаружено на дне водоема неподалеку от места, где произошел трагический инцидент
Фото: linezolid.ru
Тело двухлетнего ребенка, на которого напал аллигатор, обнаружили в ходе поисковой операции спасатели в американском городе Орландо, сообщает "Российская газета".
Местный шериф Джерри Дэмингс рассказал, что подводники нашли труп мальчика на дне водоема неподалеку от того места, где произошла трагедия. Шериф уточнил, что на теле ребенка существенных повреждений нет.
В этой связи делается вывод, что ребенок, скорее всего, захлебнулся после того, как аллигатор утащил его под воду.
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Как сообщал портал Amic.ru, вечером 14 июня в парке развлечений Walt Disney World возле искусственного озера аллигатор схватил и утащил в воду двухлетнего ребенка.
Отмечалось, что длина напавшего на мальчика животного превышала два метра.