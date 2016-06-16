Тело мальчика, на которого напал аллигатор, нашли в американском Орландо

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Тело двухлетнего ребенка, на которого напал аллигатор, обнаружили в ходе поисковой операции спасатели в американском городе Орландо, сообщает "Российская газета".

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Происшествия Аллигатор схватил ребенка и утащил его под воду в Орландо

Местный шериф Джерри Дэмингс рассказал, что подводники нашли труп мальчика на дне водоема неподалеку от того места, где произошла трагедия. Шериф уточнил, что на теле ребенка существенных повреждений нет.

В этой связи делается вывод, что ребенок, скорее всего, захлебнулся после того, как аллигатор утащил его под воду.

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Как сообщал портал Amic.ru, вечером 14 июня в парке развлечений Walt Disney World возле искусственного озера аллигатор схватил и утащил в воду двухлетнего ребенка.

Отмечалось, что длина напавшего на мальчика животного превышала два метра.