Тело младенца нашли у мусорных баков в центре Москвы

У мусорных баков в центре Москвы нашли тело младенца. Об этом сообщает РИА Новости.

«По предварительной информации, 20 марта около одного из жилых домов на улице Красная Пресня в месте для сбора мусора обнаружено тело новорождённого мальчика на вид около полутора месяцев», — рассказали в региональной прокуратуре.

Тело, завёрнутое в мусорный пакет, лежало рядом с большим контейнером на специальной мусорной площадке. На месте работают представители прокуратуры, которым предстоит выяснить все подробности и обстоятельства происшествия.