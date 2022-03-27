Тело пропавшей восьмиклассницы нашли в реке под Иркутском
На теле ребенка не нашли признаков повреждений, а в кармане куртки девочки был телефон
27 марта 2022, 17:12, Илья Звягинцев
В 20 километрах от Иркутска в реке Ангаре нашли тело пропавшей школьницы. Об этом сообщили в региональном СК.
Восьмиклассница пропала 18 марта. Она ушла в школу, но на уроках её не было. После этого местонахождение ребёнка оставалось неизвестно. Мать пропавшей девочки обратилась в полицию с заявлением.
«Сегодня в 20 километрах от Иркутска вниз по течению реки Ангары спасателями и следователями извлечено тело без вести пропавшей Любови Воронцовой», — рассказали следователи.
Видимых телесных повреждений на теле ребёнка не обнаружили. В кармане её куртки был телефон.
На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа.
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