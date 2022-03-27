Тело пропавшей восьмиклассницы нашли в реке под Иркутском

В 20 километрах от Иркутска в реке Ангаре нашли тело пропавшей школьницы. Об этом сообщили в региональном СК.

Восьмиклассница пропала 18 марта. Она ушла в школу, но на уроках её не было. После этого местонахождение ребёнка оставалось неизвестно. Мать пропавшей девочки обратилась в полицию с заявлением.

«Сегодня в 20 километрах от Иркутска вниз по течению реки Ангары спасателями и следователями извлечено тело без вести пропавшей Любови Воронцовой», — рассказали следователи.

Видимых телесных повреждений на теле ребёнка не обнаружили. В кармане её куртки был телефон.

На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа.