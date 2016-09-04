Тело утонувшего депутата спустя неделю нашли в Ленобласти

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30-летний депутат Павел Некозырев утонул в реке Оредеж недалеко от поселка Кулаково в Ленобласти, пишет Life.

По данным издания, инцидент произошел 27 августа около 20:00. В день, когда произошла трагедия, депутат вместе со своими старыми друзьями отправился отдыхать на катере "Прогресс-4". В один момент судно затянуло в водоворот и оно перевернулось. Пять друзей депутата смогли выбраться и выплыть из-под катера, а тело депутата искали несколько дней. Уточняется, что спасатели смогли найти тело депутата лишь вечером в пятницу, 2 сентября.

Похороны депутата состоятся в Лужском районе Ленобласти 4 сентября. Источник в правоохранительных органах сказал изданию, что Некозырева похоронят на местном кладбище.

"КП" отмечает, что погибший был депутатом "Единой России".