Теракт в Афинах: возле бизнес-центра взорвалась бомба
Самодельное взрывное устройство сработало у бизнес-центра в Афинах. Информации о жертвах нет.
24 ноября 2015, 09:54
Во вторник, 24 ноября, у бизнес-центра в Афинах взорвалась самодельная бомба. В здании выбиты стекла, сообщает ТАСС.
Пока нет информации о жертвах. Взрывное устройство с таймером находилось в оставленном у входа рюкзаке.
РБК сообщает, что за полчаса в одну из газет поступил анонимный звонок о взрыве.
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