Теракт в Афинах: возле бизнес-центра взорвалась бомба

Во вторник, 24 ноября, у бизнес-центра в Афинах взорвалась самодельная бомба. В здании выбиты стекла, сообщает ТАСС

Пока нет информации о жертвах. Взрывное устройство с таймером находилось в оставленном у входа рюкзаке.

РБК сообщает, что за полчаса в одну из газет поступил анонимный звонок о взрыве.