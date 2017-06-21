Террористы взяли в заложники школьников на юге Филиппин

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Террористы, связанные с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ), напали на школу на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Рейтер" и полицию.

Полицейские добавляют, что террористы взяли некоторых школьников в заложники. Данных о пострадавших пока нет.

В мае текущего года филиппинский лидер Родриго Дутерте ввел в южной провинции Минданао военное положение после того, как армия сразилась с группировкой, поддерживающей ИГ. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по его захвату участвовали порядка 500 террористов. Во вторник, 20 июня, военные вновь начали наступление в городе.

По данным на начало текущей недели, во время столкновений с армией, которые длятся свыше четырех недель, были ликвидированы 257 боевиков, погибли 62 военных и 26 мирных граждан.