Тигр до смерти загрыз китайца, перелезшего в его клетку в зоопарке

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Тигр загрыз посетителя зоопарка, который перелез к нему в вольер. ЧП случилось в городе Нинбо в китайской провинции Чжэцзян, пишет газета "Комсомольская правда".

Как сообщается, происшествие случилось в воскресенье, 28 января. Тигр кинулся на мужчину и начал его грызть. Работники зоопарка отогнали животное петардами, вызвали скорую помощь и отдали посетителя врачам. Спустя некоторое время он умер в больнице.

Напомним, весной прошлого года похожий случай произошел в Барнауле. Тогда хищник напал на подростка в местном зоопарке.