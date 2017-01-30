Тигр до смерти загрыз китайца, перелезшего в его клетку в зоопарке
ЧП случилось в городе Нинбо
30 января 2017, 18:19
Фото: pixabay.com
Тигр загрыз посетителя зоопарка, который перелез к нему в вольер. ЧП случилось в городе Нинбо в китайской провинции Чжэцзян, пишет газета "Комсомольская правда".
Как сообщается, происшествие случилось в воскресенье, 28 января. Тигр кинулся на мужчину и начал его грызть. Работники зоопарка отогнали животное петардами, вызвали скорую помощь и отдали посетителя врачам. Спустя некоторое время он умер в больнице.
Напомним, весной прошлого года похожий случай произошел в Барнауле. Тогда хищник напал на подростка в местном зоопарке.
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