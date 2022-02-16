Тиктокера Даню Милохина в центре Москвы сбил велосипедист

Велосипедист сбил известного российского тиктокера Даню Милохина в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Инцидент произошёл на Земляном Валу. Милохин вышел из салона своего Maybach и пошёл доставать вещи из багажника. После этого он направился в сторону тротуара и не увидел мужчину на велосипеде, что привело к столкновению.

После удара Милохин не смог самостоятельно подняться с асфальта. Встать ему помогли несколько прохожих.

Позднее в социальных сетях Милохин показал ушибы, которые он получил в результате инцидента.

Сообщается, что конфликт молодые люди решили на месте и никаких претензий друг к другу не имеют.