Тиктокера Даню Милохина в центре Москвы сбил велосипедист
Блогер доставал вещи из багажника своего Maybach и не увидел человека на велосипеде, что и привело к столкновению
Велосипедист сбил известного российского тиктокера Даню Милохина в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Инцидент произошёл на Земляном Валу. Милохин вышел из салона своего Maybach и пошёл доставать вещи из багажника. После этого он направился в сторону тротуара и не увидел мужчину на велосипеде, что привело к столкновению.
После удара Милохин не смог самостоятельно подняться с асфальта. Встать ему помогли несколько прохожих.
Позднее в социальных сетях Милохин показал ушибы, которые он получил в результате инцидента.
Сообщается, что конфликт молодые люди решили на месте и никаких претензий друг к другу не имеют.