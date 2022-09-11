Трагедия 11 сентября: хроника событий

Ровно 21 год назад в США организация «Аль-Каида"*, на которой, по официальной версии, лежит ответственность, совершила серию координированных самоубийственных террористических актов.







Фото: «Википедия»

Утром 11 сентября 2001 года девятнадцать террористов, имеющих отношение к «Аль-Каиде"*, разделившись на четыре группы, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную лётную подготовку. Захватчики направили два из этих лайнеров в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную). В результате этого обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений. Третий самолёт (рейс 77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехватить управление самолётом у террористов, самолёт упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.



Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами.



Официальная версия случившегося подвергается критике со стороны ряда журналистов, учёных и свидетелей трагедии. Проводились независимые расследования, по некоторым из них были сняты документальные фильмы.



Согласно выводам Комиссии 9/11, приблизительно 16 тыс. человек находились в башнях ВТЦ ниже зоны попадания самолётов. Большая часть из них выжила, их эвакуировали перед разрушением зданий.



С момента освещения терактов 11 сентября в СМИ возникло много версий того, что за атаками стоит Усама бен Ладен. Спустя всего несколько часов после атак ФБР назвало имена подозреваемых террористов.



Ученые пишут, что теракт 11 сентября согласуется с общей миссией «Аль-Каиды"*, провозглашённой в фетве «Джихад против евреев и крестоносцев» Усамы бен Ладена и Аймана Аз-Завахири в 1998 году.



На следующие дни после трагедии прошло много мероприятий и поминальных обедов. Более ста тысяч человек посетили мемориальную службу на Парламентском холме в канадской Оттаве, по всей Европе была объявлена минута молчания. В Великобритании 13 сентября смена караула у Букингемского дворца была прервана минутой молчания, после чего был исполнен американский национальный гимн.



На местах всех трёх башен были быстро воздвигнуты временные мемориалы, постоянные мемориалы сооружаются до сих пор.

*запрещенная в России террористическая организация

Материал впервые был опубликован 11 сентября 2015 года.