Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы остался президентом

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы кризиса на Украине, останься он хозяином Белого дома. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social, передаёт ТАСС.

«Я знаю, что сейчас дела для нашей страны идут не очень хорошо: выходящая из-под контроля полномасштабная война в Европе, достигшая самого высокого уровня инфляция, худшие шесть месяцев для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Ни одно из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом», — заявил он.

Дональд Трамп — 45-й президент США. Возглавлял государство с 2017 по 2021 год. На минувших выборах проиграл демократу Джозефу Байдену.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять президента США Джо Байдена и народ Америки с Днём независимости.