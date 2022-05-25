Трамвай и легковушка столкнулись на оживленном перекрестке в Барнауле

В Барнауле на пересечении улиц Попова и Взлётной столкнулись легковушка и трамвай, сообщает «Инцидент Барнаул».

Движение электротранспорта на путях в результате ДТП оказалось заблокировано. По данным 2ГИС, в районе аварии также собрались большие пробки на Взлётной и Шумакова.

Фото: 2ГИС

Напомним, 24 мая в Барнауле на улице Малахова по направлению к улице 50 лет СССР произошло массовое ДТП с участием двух трамваев и иномарки.