Трамвай и легковушка столкнулись на оживленном перекрестке в Барнауле
В районе, где произошло ДТП, образовались большие пробки
25 мая 2022, 10:45, Никита Черников
В Барнауле на пересечении улиц Попова и Взлётной столкнулись легковушка и трамвай, сообщает «Инцидент Барнаул».
Движение электротранспорта на путях в результате ДТП оказалось заблокировано. По данным 2ГИС, в районе аварии также собрались большие пробки на Взлётной и Шумакова.
Фото: 2ГИС
Напомним, 24 мая в Барнауле на улице Малахова по направлению к улице 50 лет СССР произошло массовое ДТП с участием двух трамваев и иномарки.
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