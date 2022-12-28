Трамвай и марштурка столкнулись в Барнауле. Обновлено
Автобус получил серьёзные повреждения
28 декабря 2022, 13:15, Никита Черников
Фото: Alexey Abramov / 2gis.ru
В Барнауле произошло ДТП с участием трамвая и маршрутного такси, сообщается в сервисе 2GIS.
Авария случилась днём 28 декабря на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. На опубликованном снимке можно заметить, что автобус получил серьёзные повреждения.
Очевидец рассказал amic.ru, что на место происшествия приехало несколько автомобилей скорой помощи. Подробности уточняются.
Комментарии 1