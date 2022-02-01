Трамвай протаранил выскочивший на пути внедорожник в Барнауле
Движение электротранспорта временно заблокировано
1 февраля 2022, 12:43
На пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова трамвай протаранил легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы в паблике “Инцидент Барнаул”, из-за произошедшего движение электротранспорта заблокировано.
Так, виновником аварии называют водителя внедорожника — якобы он слишком сильно “вылез” на пути, в результате чего вагон врезался в машину.
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