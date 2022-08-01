Трамвай сошёл с рельсов в Барнауле
Пассажиры отделались лёгким испугом
1 августа 2022, 09:00, Никита Черников
В Барнауле трамвай маршрута № 2 сошёл с путей, сообщает «В курсе 22».
Инцидент случился вечером 31 июля на улице Попова в районе остановки «Горбольница».
«Трамвайный дрифт слегка напугал пассажиров, ну хоть не перевернулся», — говорится в сообщении.
В июле в Барнауле на Докучаево столкнулись два трамвая. Вагоны получили серьёзные повреждения, однако обошлось без пострадавших.
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