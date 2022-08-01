Трамвай сошёл с рельсов в Барнауле

В Барнауле трамвай маршрута № 2 сошёл с путей, сообщает «В курсе 22».

Инцидент случился вечером 31 июля на улице Попова в районе остановки «Горбольница».

«Трамвайный дрифт слегка напугал пассажиров, ну хоть не перевернулся», — говорится в сообщении.

В июле в Барнауле на Докучаево столкнулись два трамвая. Вагоны получили серьёзные повреждения, однако обошлось без пострадавших.