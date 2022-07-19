Трамвайные пути на улице Попова оказались частично перекрыты из-за аварии

Авария на трамвайных путях произошла в Барнауле. Об этом amic.ru сообщили представители «Аваркома».

Сообщается, что водитель «Ниссана» при повороте налево не уступил дорогу движущемуся трамваю на пересечении улиц Попова и Балтийской.

В результате переезд через трамвайные пути оказался частично перекрыт.

Ранее сообщалось, что 30-летний мужчина пострадал в ДТП с наездом трамвая на пешехода на улице Антона Петрова в Барнауле. Водитель трамвая сбила мужчину, в результате чего он едва не лишился руки.