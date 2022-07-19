Трамвайные пути на улице Попова оказались частично перекрыты из-за аварии
Водитель кроссовера не уступил дорогу вагону
19 июля 2022, 12:34, Илья Звягинцев
Авария на трамвайных путях произошла в Барнауле. Об этом amic.ru сообщили представители «Аваркома».
Сообщается, что водитель «Ниссана» при повороте налево не уступил дорогу движущемуся трамваю на пересечении улиц Попова и Балтийской.
В результате переезд через трамвайные пути оказался частично перекрыт.
Ранее сообщалось, что 30-летний мужчина пострадал в ДТП с наездом трамвая на пешехода на улице Антона Петрова в Барнауле. Водитель трамвая сбила мужчину, в результате чего он едва не лишился руки.
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