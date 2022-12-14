Травматолога, оставившего в ноге пенсионерки марлю, будут судить за мучительную смерть сибирячки

В Новосибирской области будут судить врача-травматолога, которого обвинили в смерти 68-летней женщины, пишет «КП-Новосибирск».

«В сентябре 2021 года травматолог оперировал женщину. Во время вмешательства оставил в послеоперационной ране пациентки марлевую медицинскую салфетку», — отмечает издание.

Как уточнили в региональном СК, с сентября по ноябрь женщина мучилась от острых болей в области бедра. Пенсионерку госпитализировали, однако в больнице она умерла — причиной стала та самая салфетка, спровоцировавшая воспалительный процесс.

Вину врач не признал. Однако экспертиза установила, что между его действиями и смертью пациентки есть связь. Дело медика направили в суд.