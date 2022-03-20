Трех человек спасли из пожара в барнаульской многоэтажке
В одной из квартир загорелись вещи, из-за чего потребовалась эвакуация жильцов
20 марта 2022, 22:28, Илья Звягинцев
Трёх человек, двое из которых дети, спасли из пожара в барнаульской многоэтажке. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Пожар произошёл в одной из квартир дома по адресу Антона Петрова, 214. Загорелись вещи на площади шесть квадратных метров.
На воздух пожарные вывели 25 человек. Шесть из них дети. Спасены трое.
«Благодаря оперативным действиям бойцов случаев гибели и травмирования людей не допущено. Пожар ликвидирован в считанные минуты. Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнём», — сказано в сообщении.
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