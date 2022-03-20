Трех человек спасли из пожара в барнаульской многоэтажке

Трёх человек, двое из которых дети, спасли из пожара в барнаульской многоэтажке. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Пожар произошёл в одной из квартир дома по адресу Антона Петрова, 214. Загорелись вещи на площади шесть квадратных метров.

На воздух пожарные вывели 25 человек. Шесть из них дети. Спасены трое.